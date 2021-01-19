SİYAD: 2020’nin en iyisi ‘Boyalı Kuş’

Filmin dağıtımcısına ödülü mart ayında düzenlenmesi planlanan 53. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek. Jerzy Kosinski’nin ünlü romanından Václav Marhoul’un yönetmenliğinde uyarlanan “Boyalı Kuş”, 2019 yılında Venedik Film Festivali’nde yarışmıştı. Listenin ikinci sırasında Fransa yapımı “Sefiller / Les misérables” yer aldı. Ladj Ly’nin yönettiği film, Fransa’nın banliyölerinde yaşayan insanlar ile iki polis arasındaki gerilimi konu alıyor. SİYAD’ın listesinde üçüncü sırasında ise belgesel “Bal Ülkesi / Honeyland” var. Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yönettiği Makedonya yapımı belgesel, bir köyde tek başına arıcılık yapan Hatice’yi merkeze alıyor. Film, geçen yıl iki dalda Oscar adayı olmuştu.