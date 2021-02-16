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16.02.2021 - 07:00 |

Siyad’ın onur ödülleri açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceğini açıkladı.

Siyad’ın onur ödülleri açıklandı

53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları, “Bina” (Orçun Behram), “Bir Annenin Sonatı” (Fehmi Öztürk), “Free Fun” (Fehmi Öztürk), “Peri: Ağzı Olmayan Kız” (Can Evrenol), “Tapınak” (Murat Uğurlu) olarak sıralanıyor. SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları ise “Ah Gözel İstanbul” (Zeynep Dadak), “Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü” (Alper Şen), “Hayalimdeki Sah-neler” (Metin Akdemir), “Maddenin Halleri” (Deniz Tortum), “Mimaroğlu” (Serdar Kökçeoğlu) ve “Miss Holokost Survivor” (Eytan İpeker) olarak açıklandı.

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