Şizofrengi’nin tüm sayıları dijitalde

Şizofrengi, psikiyatr ve yazar Fatih Altınöz ve birkaç arkadaşı tarafından psikoloji üzerine denemeleri toplamak amacıyla kuruldu. Başlarda deneme toplama amacıyla oluşturulan yayın daha sonra bir dergiye dönüştü.

1990’lı yıllarda “bütünüyle kuşkudayız” sloganıyla yayımlanan dergide reklama yer verilmedi ve dağıtımı bağımsız olarak yapıldı. 27 sayı ve üç ekten oluşan derginin tüm sayılarına https://www.fatihaltinoz.com/şizofrengi adresinden ulaşmak mümkün.