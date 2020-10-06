Smyrna’nın hikâyesi son buluyor

“Ağlama Smyrna Döneceğim” adlı birinci kitap Yunan işgali öncesi Smyrna’yı (İzmir’i), ardından gelen “Smyrna’nın Gözyaşları” ise işgal sonrası Ege’de Kuvay-ı Milliye’nin kuruluşunu, halkın ve efelerin Yunan ordusuna direnişini anlatıyordu.

Bu kitap ise İstanbul’un işgalini, TBMM’nin kuruluşunu ve Kurtuluş Savaşı’nı, yine pek çok isimsiz kahramanın hikâyeleriyle dile getiriyor. Rum kızı Smyrna ile Yüzbaşı Çakır Osman’ın, Seher ile Tilki Mahmut’un ve Gördesli Makbule ile Usturumcalı Halil Efe’nin aşkları tüm güçlüklere direnmeyi başarıyor .