SO Duo Borusan Klasik'te

15 Mayıs Cuma saat 23.00-24.00 arasında Borusan Klasik radyo kanalında başlayan “Borusan Müzik Evi” programına konuk olacak sanatçılar, en son 20 Şubat’ta Borusan Müzik Evi’nde izleyicilerle buluşmuş, konserde Grammy ödüllü bansuri ve Hint klasik müziği Hindustani sanatçısı Steve Gorn’u ağırlamışlardı.

Mekânda verdikleri her konserde müziğe verdikleri değerle, farklı sesleri müzikseverlere ulaştıran SO Duo, bu hafta Borusan Klasik’teki “Borusan Müzik Evi” programında, oluşturdukları farklı dönem ve türlerdeki seçkide, Bizans müziğinden Girit ezgilerine, Ortaasya geleneğinden Osmanlı musikisine kendilerini derinden etkileyen yapıtları sizlere sunacak.

SO Duo ile “Borusan Müzik Evi” 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arası Borusan Klasik’te, kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için programın tekrarı 22 Mayıs Cuma günü 12.00 ve 24 Mayıs Pazar günü 21.00’de.

Programın ilerleyen günlerinde Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.