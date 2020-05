SO Duo'dan üçüncü albüm: Kırksabır

Albümdeki dört şarkıyı, Sumru Ağıryürüyen vokaliyle, Orçun Baştürk panduri, victor, synth ve bilgisayarıyla seslendiriyor. İkili, müzik ve düzenlemeleri tümüyle kendilerine ait olan ve evde kaydettikleri "KIRKSABIR"da kendi sözlerinin yanı sıra Paul Valéry ve Fuzuli'nin şiirlerine yer veriyor. SO Duo'nun ilk iki albümünde sergilediği sadeliği gözeten ses dünyası, KIRKSABIR'da elektronik seslerin daha yoğun kullanımıyla farklı bir boyuta taşınıyor. Albümün masteringi aynı zamanda Nekropsi elemanı olan dostları Cem Ömeroğlu imzalı.

SO Duo, 2013'ten itibaren farklı türlerdeki yoğun müzikal birikimlerini farklı projelerde buluşturmayı seçen Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk tarafından 2016'da kuruldu. CD formatında Ay Ana (Kalan 2018) ve dünyaca ünlü bansuri ustası Steve Gorn'un konukluğuyla 3 parçalık EP "The Light" (BİLGİ Music Label 2019) albümlerini yayınladı. Yurtdışında ve Türkiye'de çeşitli festival ve konserlerde yer alan ikili, müzisyen dostlarıyla "SO Duo ve Dostlar" olarak ve kimi zaman konuklarıyla konserler vermektedir.