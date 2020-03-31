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31.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sokak sanatçılarından korona mesajlı çizim

Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren koronavirüs salgını dolayısıyla diğer şehirler gibi New York da önceki haftalarda sosyal mesafe gerekçesiyle tüm zorunlu olmayan işleri durdurma kararı aldı. Ancak son birkaç hafta içinde aralarında Adrian Wilson ve Sara Erenthal’ın da olduğu pek çok sokak sanatçısı dışarı çıktı ve halka açık yerlerde sanatlarına devam etti.

Sokak sanatçılarından korona mesajlı çizim

Wilson, çöp konteyneri üzerine “Spread No Virüs” (Virüsü Yayma) yazarken Erenthal ise ikonik çizimlerinden biri olan bir karakteri çizerek “The World needs a giant air group hug” (Düyanın dev bir sarılma havasına ihtiyacı var) notunu düştü.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
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