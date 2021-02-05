Solumun ATNA'nın projesinde yer alıyor

ÄTNA’nın solisti Inéz’in vokali ve canlı perküsyonlarla birlikte “Tuk Tuk”, enerjik ve sınırları aşan bir club şarkısı dinleyicilerle buluşuyor.

Şarkının heyecan verici video klibinde Inéz bir suikastçı rolünü üstlenerek Japon sukeban filmlerine bir saygı duruşunda bulunuyor. "Tuk Tuk"a çekilen bu video, Solomun’un yakında çıkacak albümünün adının arkasındaki ana fikrin bir metaforu: Videoda Inéz'in fiziksel bir savaş haliyle somutlaştırdığı görünmez esas kahraman müziğin ta kendisi.