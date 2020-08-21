MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sonat Bağcan'dan Anadolu'nun köklerine bir yolculuk
ABONE OL
21.08.2020 - 02:00 |

Sonat Bağcan'dan Anadolu'nun köklerine bir yolculuk

Sonat Bağcan, yeni EP’si Kavl ile Anadolu Erenleri’nin yüzyıllardır söylenegelen sözlerine farklı yorumuyla nefes oluyor. Üç şarkıdan oluşan EP, 20 Ağustos’ta tüm dijital müzik marketlerdeki yerini aldı. 

Sonat Bağcan'dan Anadolu'nun köklerine bir yolculuk

Sanatçının bestelediği, Yunus Emre’nin “Yine Geldi Aşk Elçisi” ve Seyyid Nesimi’nin “Sığmazam” adlı eserlerinin yanında EP’deki diğer eser olan Kul Himmet Üstadım’a ait “Gafil Gezme Şaşkın” da Ekin Eti aranjörlüğündeki özgün yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor.  Sanatçı, EP’yle birlikte sosyal medya hesaplarında KAVL’in derin anlamlarının yanı sıra Anadolu’ya ait kavramlara da değinerek; sahip olduğumuz değerlerin bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.  Yüzyıllardır bu topraklarda bizi bekleyen sözlere ses olabildiği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Sonat Bağcan, dinleyicilerine çalışmanın devam edeceği müjdesini de veriyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hava kararınca yüz binlercesi ortaya çıktı! Kelebeklerin 'ölüm uçuşu'

    Hava kararınca yüz binlercesi ortaya çıktı! Kelebeklerin 'ölüm uçuşu'

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İzmir'de Türk kara sularına bırakılan sığınmacılar kurtarıldı

    İzmir'de Türk kara sularına bırakılan sığınmacılar kurtarıldı

    Sıradaki Haber