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19.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sosyal mesafeli bale kostümü

Bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruyarak dans etmenin mümkün olup olmadığını araştıran Hollanda Ulusal Balesi dikkat çekici bir işbirliğine imza atarak yeni dönemin sosyal mesafesini sanatsal bir yorumla hayata geçirdi.

Sosyal mesafeli bale kostümü

Üç metre çapında kot kumaşından tütü ile yapılan bale kostümü, sanatçılara bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruma fırsatı sağlıyor. Ünlü bir giyim şirketinin hazırladığı kot tütülü sosyal mesafe elbisesinin tanıtımı Remi Wörtmeyer tarafından yapılan koreografiyle tanıtıldı. Klip için dansçı Kira Hilli, üç metre çapındaki denim tütüsüyle dans etti.

Satmaya kıyamadığı baba yadigari otomobili çatıya çıkardıRize'de, inşaat ustası Bülent Çepli, satmaya gönlü razı gelmediği baba yadigarı 1975 model otomobili, vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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