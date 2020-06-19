19.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sosyal mesafeli bale kostümü
Bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruyarak dans etmenin mümkün olup olmadığını araştıran Hollanda Ulusal Balesi dikkat çekici bir işbirliğine imza atarak yeni dönemin sosyal mesafesini sanatsal bir yorumla hayata geçirdi.
Üç metre çapında kot kumaşından tütü ile yapılan bale kostümü, sanatçılara bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruma fırsatı sağlıyor. Ünlü bir giyim şirketinin hazırladığı kot tütülü sosyal mesafe elbisesinin tanıtımı Remi Wörtmeyer tarafından yapılan koreografiyle tanıtıldı. Klip için dansçı Kira Hilli, üç metre çapındaki denim tütüsüyle dans etti.