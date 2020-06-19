Sosyal mesafeli bale kostümü

Üç metre çapında kot kumaşından tütü ile yapılan bale kostümü, sanatçılara bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruma fırsatı sağlıyor. Ünlü bir giyim şirketinin hazırladığı kot tütülü sosyal mesafe elbisesinin tanıtımı Remi Wörtmeyer tarafından yapılan koreografiyle tanıtıldı. Klip için dansçı Kira Hilli, üç metre çapındaki denim tütüsüyle dans etti.



