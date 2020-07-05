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05.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sosyal mesafeli konser alanı

İngiltere’nin ilk büyük ölçekli sosyal mesafeli müzik mekanı önümüzdeki aylarda Newcastle’da açılıyor.

Sosyal mesafeli konser alanı

The Guardian’da yer alan habere göre Gosforth Park’taki Newcastle Racecourse’da kurulacak Virgin Money Unity Arena’da her bilet sahibi iki metre mesafeyle yerleştirilmiş koltuklara oturacak. Alanda 500 ayrı sandalye olacak. Konserlere ise en fazla 2 bin 500 kişi katılabilecek. Newcastle şehir konseyi üyesi Ged Bell yeni konser alanını, “İnsanların güvenli ve sosyal mesafeye dikkat ederek tadını çıkarabilecekleri mükemmel bir yenilik” olarak tanımlıyor. Virgin Money Unity Arena, ağustos ayından eylül ayının ortasına kadar açık olacak. Konser takvimi ise  7 Temmuz Salı günü müzik severlere sunulacak.

Plajda atlı jandarmalardan denetimİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri ile Yaya Jandarma devriyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uygulama gerçekleştirdi.
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