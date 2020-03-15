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15.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Spider-Man 3’ün çekimleri temmuzda

Marvel Sinematik Evreni’nde Spider-Man’e hayat veren Tom Holland, “Spider-Man 3”ün çekimlerine temmuz ayında Atlanta’da başlanacağını ve MJ karakterine hayat veren Zendaya’nın da filmde rol alacağını açıkladı.

‘Spider-Man 3’ün çekimleri temmuzda

Disney ve Sony arasında yaşanan anlaşmazlık ‘Spider-Man’in bir kez daha Marvel Sinematik Evreni’nden ayrı çekileceği ihtimalini gündeme getirse de taraflar sonunda anlaştı. Marvel Studioları’nda hazırlanacak filmin dağıtımını her zaman olduğu gibi yine Sony yapacak. Yönetmen koltuğunda ise serinin ilk iki filmi çeken Jon Watts var. 

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