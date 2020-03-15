‘Spider-Man 3’ün çekimleri temmuzda

Disney ve Sony arasında yaşanan anlaşmazlık ‘Spider-Man’in bir kez daha Marvel Sinematik Evreni’nden ayrı çekileceği ihtimalini gündeme getirse de taraflar sonunda anlaştı. Marvel Studioları’nda hazırlanacak filmin dağıtımını her zaman olduğu gibi yine Sony yapacak. Yönetmen koltuğunda ise serinin ilk iki filmi çeken Jon Watts var.