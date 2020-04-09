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09.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Springsteen ve BocellI’den moral

İtalyan tenor Andrea Bocelli ve Amerikalı müzisyen Bruce Sprinsteen, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere müzik aracılığıyla moral vermeyi planlıyor.

Springsteen ve BocellI’den moral

AFP’ye göre Bocelli, Milano’daki tarihi katedralde, Paskalya’ya denk gelen pazar günü canlı bir solo performans gerçekleştirecek. Konser, saat 15.00’te Youtube’dan izlenebilecek. Springsteen ise önceki gün E Street Radio’daki SiriusXM programına katıldı ve müzisyen, burada salgın süresince dinlediği müzikleri çaldı.

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
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