09.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Springsteen ve BocellI’den moral
İtalyan tenor Andrea Bocelli ve Amerikalı müzisyen Bruce Sprinsteen, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere müzik aracılığıyla moral vermeyi planlıyor.
AFP’ye göre Bocelli, Milano’daki tarihi katedralde, Paskalya’ya denk gelen pazar günü canlı bir solo performans gerçekleştirecek. Konser, saat 15.00’te Youtube’dan izlenebilecek. Springsteen ise önceki gün E Street Radio’daki SiriusXM programına katıldı ve müzisyen, burada salgın süresince dinlediği müzikleri çaldı.