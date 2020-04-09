Springsteen ve BocellI’den moral

AFP’ye göre Bocelli, Milano’daki tarihi katedralde, Paskalya’ya denk gelen pazar günü canlı bir solo performans gerçekleştirecek. Konser, saat 15.00’te Youtube’dan izlenebilecek. Springsteen ise önceki gün E Street Radio’daki SiriusXM programına katıldı ve müzisyen, burada salgın süresince dinlediği müzikleri çaldı.