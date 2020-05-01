SSM’deki Picasso dijital ortamda

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Picasso’nun tüm dönemlerini kapsayan “Picasso İstanbul”da sergisini erişime açtı. Türkiye’de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergi olma özelliğini taşıyan “Picasso İstanbul”da sergisinde sanatçının tüm dönemlerini kapsayan 135 eseri sergilendi. Eserlerin seçimi,

sanatçının torunu Bernard Ruiz-Picasso tarafından yapıldı.

Aile koleksiyonundan

Bernard-Ruiz Picasso, Maria-Volga de Minteguiga-Guezala ile Marilyn McCully’nin küratörü olduğu “Picasso İstanbul”da paralelinde hazırlanan online sergi, eserlerin dönemlerine göre ayrıldığı kronolojik bir kurguyla düzenlendi. Sergi döneminde Paris ve Barselona’daki Picasso müzelerinden, Musée d’art moderne Lille Métropole’den, FABA’dan (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte) ve aile koleksiyonlarından ödünç alınmış 135 eser, sergi kataloğundan metinler eşliğinde dijital ortama aktarıldı. Sergide Picasso’nun dönemlerine göre ayrılmış eserleri ve onlara dair bilgilendirici metinlerin yanı sıra, Picasso İstanbul’da sergi kataloğundan sanatçının hayatı ile çağına dair ayrıntılı bir kronoloji ve Abidin Dino’nun onunla

geçirdiği günlerden sonra kaleme aldığı “Picasso ile Vallauris’te İki Gün” yazısı da yer alıyor.

Kenter seslendirdi

Sergide yer alan eserler için hazırlanan sesli rehberi Ferit Edgü kaleme aldı. Sanatçının eserlerinin arkasındaki hikâyeleri ve sanat tarihsel analizlerini içeren sesli rehberi Müşfik Kenter seslendirdi. Sergi süresince gerçekleştirilen ve Picasso’yla ilgili dünyanın önde gelen uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı konferans serisi de dijitale taşındı.

Sanatçının hem çağdaşları hem de ilerleyen dönemlerin sanatı üzerindeki yoğun etkisine odaklanılan konuşmalarda Picasso’nun öncülleri ve farklı disiplinlerden ilham kaynakları da ele alınıyor. Ayrıca Picasso’nun yolunun sahne sanatları ve şiir gibi alanlarla kesiştiği örneklere de yer veriliyor. Konuşmalarda Kübizmin Türkiye sanatına etkisi, Picasso’nun yaşamında ve sanatında siyaset, Paris deneyimleri gibi konulara da değiniliyor.

Sergiye SSM’nin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden erişilebilir.