Stage Box İstanbul’da

Türkçe rock tarihinin önemli isimlerinden Duman ve Therapy Stage Box festivalinde dinleyicilerle bir araya geliyor. Dolu Kadehi Ters Tut, dijital platformlarda ilgi çeken şarkıları ile adını duyuran Emir Can İğrek, Ankaralı rocknroll grubu Al’York, Sülfür Ensemble ve Deer From Space festival kapsamında yer alacak. Stage Box 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Volkswagen Arena İstanbul’da gerçekleşecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ