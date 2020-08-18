Star Wars’un müzikleri ‘Orta çağ’la buluştu!

Nerdist’te yer alan habere göre Kim, aralarında “Imperial March”, “The Force” ve “Duel of the Fates”in de yer aldığı Amerikalı besteci John Williams’ın film için bestelediği tüm parçaları dönemin flütleri, lirleri ve diğer enstrümanlarını kullanarak kendince yeniden besteledi. Kim’in paylaştığı parçaların kapaklarını ise Avustralyalı illüstratör Jr. Bartok ismiyle bilinen Jake Bartok çizdi. Kim’in “Star Wars Medieval Collection” ismini verdiği parçaları Samuel Kim Music adlı Youtube hesabından dinlenebilir.