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18.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Star Wars’un müzikleri ‘Orta çağ’la buluştu!

Kanada merkezli besteci ve müzik yapımcısı Samuel Kim, önceki günlerde Star Wars’un müziklerini orta çağ temasıyla yeniden bestelediği çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Star Wars’un müzikleri ‘Orta çağ’la buluştu!

Nerdist’te yer alan habere göre Kim, aralarında “Imperial March”, “The Force” ve “Duel of the Fates”in de yer aldığı Amerikalı besteci John Williams’ın film için bestelediği tüm parçaları dönemin flütleri, lirleri ve diğer enstrümanlarını kullanarak kendince yeniden besteledi. Kim’in paylaştığı parçaların kapaklarını ise Avustralyalı illüstratör Jr. Bartok ismiyle bilinen Jake Bartok çizdi. Kim’in “Star Wars Medieval Collection” ismini verdiği parçaları  Samuel Kim Music adlı Youtube hesabından dinlenebilir.                             

 

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