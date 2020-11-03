Step İstanbul başlıyor

“Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır” fikriyle 2019 yılında Contemporary Istanbul ve TOMTOM Designhood iş birliği ile ilk kez düzenlenen Step İstanbul, Ford Otosan sponsorluğunda bu yıl Tarlabaşı Taksim 360 Projesi’nde sıkı Covid 19 önlemleri altında sanat ve sanatçıları, sanat meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.­

3 Kasım’da Taksim 360 Projesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, basın mensupları ile bir araya gelen Çağdaş İstanbul ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, Tomtom Designhood Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Taksim 360 Projesi adına Gap İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, Step İstanbul hakkında genel bilgilendirmeler yaptıktan sonra, pandeminin sanat ve sanatçıları nasıl etkilediği ve bu yüzden sanat ve sanatçıları desteklemek için yapılan etkinliklerin önemini vurgulayan açıklamalarda bulundular.

Güncel alınmış HES kodu olmadan etkinlik alanına girilemeyecek…

Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği Çalışma rehberine uygun olarak gerçekleştirilecek Step İstanbul’da etkinlik alanına HES kodu ile ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş yapılacak. Taksim 360 Projesi’nin açık hava ve dükkan konseptinde olması etkinliğin tek yönde ve belirlenen rota üzerinde yapılmasına olanak sağladığı için ziyaretçilerin birbiri ile teması ve karşılaşmasının önüne geçilecek. Ziyaretçiler bilet satın alırken ziyaret saatlerini belirleyecek ve onlara ayrılan süre dahilinde etkinlik alanında kalabilecekler.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı

Güreli, “Bu yıl hepimiz için bir ilk olan ve birlikte tecrübe ettiğimiz bir dönemde yine birlik olarak, birbirimizi destekleyerek, var olacağız. Sizlerin de bildiği gibi pandemi nedeniyle etkinlik tarihimizi sonbahara ötelemiştik ve şimdi 16-17 Kasım’daki ön izlemenin ardından Taksim 360 Projesi’nde kapılarımızı açacağız. Geçen sene yola çıkarken Contemporary Istanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız istatistikler bize yol göstermişti ve sanat iştahı olan 35 yaş altı gençleri, sanatla buluşturmak hedefimizi gerçekleştirmek için Step İstanbul’u yapmıştık. Ancak bu noktada sektörün öncüsü olarak üstlendiğimiz misyonla sanat piyasalarının durma noktasına geldiği bir dönemde gençleri sanatla buluşturmanın yanı sıra sanatçılara madden ve manen destek olabilmeyi umut ediyoruz. Step İstanbul’da bu 25 galeri yaklaşık 30 katılımcı 250’e yakın sanatçı yer alacak ve yine inisiyatiflere ev sahipliği yapacağız.

Toplantının katılımcılarından Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Step İstanbul’un hemen sonrasında başlayacak İstanbul’un geneline yayılacak ışık festivali ve Aralık’ta İstanbul projesi hakkında açıklamalarda bulundu: “Türkiye ve tüm dünya çok zor bir dönemden geçti, geçiyor. Kendi cephemizden baktığımızda sanat, sanatçılar bu yaşanan durumdan çok etkilendi. Birbiri ardına fuarlar ertelendi, yaşanan belirsizlikler,

Toplantının katılımcılarından Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Step İstanbul’un hemen sonrasında başlayacak İstanbul’un geneline yayılacak ışık festivali ve Aralık’ta İstanbul projesi hakkında açıklamalarda bulundu: “Türkiye ve tüm dünya çok zor bir dönemden geçti, geçiyor. Kendi cephemizden baktığımızda sanat, sanatçılar bu yaşanan durumdan çok etkilendi. Birbiri ardına fuarlar ertelendi, yaşanan belirsizlikler önümüzü görememek herkesi umutsuzluğa itti. 2019 yılının son aylarında kurduğumuz Contemporary Istanbul Vakfı olarak bu noktada bir şeyler yapmalıyız dedik. Fark yaratacak, sesimizi önce ülkemiz geneline sonra da tüm dünyaya duyuracak. İşte Aralık’ta İstanbul böyle doğdu. Umutları yeşertmek, 2021’i güzel karşılayabilmek için İstanbul’dan tüm dünyaya “umut her zaman var” diyebilmek için. Aynı zamanda Vakıf misyonunda yer alan İstanbul’u dünya üzerinde hak ettiği yere taşıyacak projelerden biri de olacak Işık Festivali. 4 -31 Aralık tarihleri arasında yapılacak festivalde, 39 sanatçı ve 50’nin üzerinde eserle İstanbul’un birbirinden güzel meydanlarından, mekanlarından tüm dünyaya sanatla sesimizi duyuracağız. Işık enstelasyonları, dijital enstelasyonlar ile İstanbul’da görsel bir şölene tanıklık edeceğiz.

Taksim 360 Projesi adına toplantıya katılan Gap İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül Taksim 360 Projesi ve Step İstanbul iş birliği hakkında yaptığı açıklamada: “Taksim 360 Projesi, bölgenin en önemli çekim merkezi olmak idealiyle ticari, sosyal ve kültürel olarak tüm ihtiyaçları karşılayacak bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Projeye başladığımız ilk günden itibaren Taksim360’ın tarihi sokak ve caddelerinde ‘yaşayan sokak’ kavramının hayata geçirilmesini hedefledik. Bu sosyal yaşam projesinde sanat hep olacaktır. İstanbul’un en etkili sanat organizasyonlarından biri olan Step İstanbul’a bu yıl ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşullarına göre tasarlanan ve her türlü önlemlerin alındığı organizasyon süresinde sanatseverleri Taksim 360’ın sokaklarına bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.