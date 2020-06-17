Stephen King’den ‘13. Cuma’ fikri

King, takipçileriyle paylaştığı gönderide “Hiç yazmadığım (ve muhtemelen asla yazmayacağım) en iyi roman fikri, Jason Voohees’in birinci şahıs hikayesi ‘Camp Crystal Lake’te tekrar tekrar öldürülmesi. Ne cehennem ne varoluşsal kader” dedi.

Ardından da “13. Cuma”nın yasal haklarının bu fikri imkansız hale getirdiğini belirtti. Jason Voorhees, 1980 yılında yönetmen Sean S. Cunningham’ın orijinal “13. Cuma” filmiyle birlikte sinema severlerle buluştu. Ardından da yine aynı isimle 2009 yılında yeniden çekildi ve devamında onu 11 devam filmi izledi. Son olarak yazar “Paranormal Activity”, “The Purge” ve “Halloween” gibi korku filmlerinin arkasındaki prodüksiyon şirketine atıfta bulunarak “Blumhouse bunu bir film olarak yapabilirdi” diye de ekledi.