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11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Stephen King’den korona hamlesi

Stephen King pandemi nedeniyle yazdığı kitabı değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Stephen King’den korona hamlesi

King’in üzerinde çalıştığı kitapta olaylar 2020 yılında geçiyordu. Kitaptaki karakterlerin gemi seyahatine çıktığını ifade eden yazar NPR’a veridiği röportajında salgının vurduğu 2020 yılında kimsenin böyle bir seyahate çıkmayacağını anlayınca kitabını değiştirmeye karar verdiğini anlattı. Ardından, kitaptaki her şeye bu açıdan bakınca hikâyeyi insanların güvenle bir araya gelebildiği 2019 yılında kurmaya karar verdiğini söyledi. Bugünlerde “Sanki bir Stephen King öyküsünde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum” diyen birçok okuru olduğunu söyleyen King’in böyle hissedenlere tek cevabı ise “Üzgünüm” oldu.

Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
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