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17.03.2020 - 13:33 |

Stranger Things romanı Türkçeye çevrildi

Stranger Things'in son bölümünden sonra muhtemelen hayranların aklında tek bir soru kaldı: Hopper'a ne oldu? Tam da bu sorunun cevabını beklerken Karanlık Şehir, en çok sevilen karakterlerden birinin hayatına kapı açıyor. Hopper karlı bir kış günü mutfak masasına oturmuş, 1977 yılında başından geçenleri Eleven'a anlatırken, biz de sıcacık çaylarımızla Eleven'ın yanında yerimizi alıyor ve yeni bir maceraya dalıyoruz.

Stranger Things romanı Türkçeye çevrildi

Hopper, Vietnam Savaşı’ndan evine dönmüştü. Küçük kızı ve eşiyle beraber sivil hayatına devam etmek için New York Polis Teşkilatı’nda dedektifliğe başlamıştı. Fakat şüphe uyandıran bir federal ajan karakolda belirip çözülmemiş vahşi cinayetlerin dosyasına el koyduğunda Hopper işleri eline alıp gerçekleri öğrenmek için her şeyi riske atacaktı. 

Çok geçmeden Hopper, New York’un korkunç çeteleri arasına sızdı. Ancak cinayetleri çözmek üzereyken bütün şehri karanlığa gömen bir elektrik kesintisi, Hopper’a daha önce hiç yaşamadığı zorluklarla yüzleştirecekti.

Son yılların en sevilen yapımlarından biri olan Stranger Things'in Adam Christopher tarafından kaleme alınan romanı, Epsilon Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Stranger Things romanı Türkçeye çevrildi

Serra Yılmaz açıklama yaptıİtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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