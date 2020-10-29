Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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â€˜GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±lan "Benimle BaÅŸlamadÄ±" serginizi gezerken hissettiÄŸim ÅŸeylerden biri yakÄ±n geÃ§miÅŸe dair bir bellek Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± oldu. Serginin iÃ§eriÄŸine de deÄŸineceÄŸiz elbette ama onu sorarak baÅŸlamak istedim. Benimle BaÅŸlamadÄ±'nÄ±n bir amacÄ± da bir bellek oluÅŸturmak mÄ±?

Evet herkesin belleÄŸine dokunarak bir bellek yoklamasÄ± yapÄ±yor aslÄ±nda, kendi hikayene zorunlu bir yolculuk ve farkÄ±ndalÄ±k hali yaratÄ±yor. Ana dilde dÃ¼ÅŸÃ¼nme ve ana kÃ¼ltÃ¼rde yaÅŸamsal dÃ¶ngÃ¼de; sÃ¶zcÃ¼klerin Ã¼zerimizdeki Ã¶dÃ¼l ve ceza rollerini irdeler iken, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ esasÄ±nda ne kadar kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ± ile yÃ¼zleÅŸtiriyor.

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Sergiye gelecek olur olursak; bir anne ile Ã§ocuÄŸunun diyaloÄŸu olarak nitelendiriyorsunuz. Peki bu nasÄ±l bir diyalog? Ã–zÃ¼nde ne var?

Ã‡ocuÄŸun hatÄ±rasÄ±ndaki gel-gitler, hatÄ±rlamayÄ± tetikleyen zihinsel ve fiziksel gÃ¶Ã§leri, bu diyalogun ana malzemesi. Ã¶zÃ¼ndeÂBenimle BaÅŸlamadÄ± ama Annemle de baÅŸlamadÄ± diyen bir tavÄ±r iÃ§inde, suÃ§lu arayan deÄŸil, Ã¶ncÃ¼ olan bir yÃ¼zleÅŸme peÅŸinde.





Sizin de bir anne olmanÄ±zÄ±n serginin oluÅŸum sÃ¼recinde etkisi oldu mu?

Tabii ki olmaz mi, bir annenin kÄ±zÄ± olmaktan, bir kÄ±zÄ±n annesi olmaya geÃ§iÅŸ,â€˜ â€™ben anne mi oldum ÅŸimdiâ€™â€™yi anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r iken , annen ile iliÅŸkini de temize Ã§ekiyorsun, bende Ã¶yle oldu en azÄ±ndan. benim de artÄ±k o annelik koltuÄŸunda oturuyor olmam, hali ileÂ sorgulattÄ±rdÄ±klarÄ± ile sergiye yansÄ±dÄ±.

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Sergide yakÄ±n sayÄ±labilecek geÃ§miÅŸe dair objeler kaÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Bu bazen bir gazete kÃ¼pÃ¼rÃ¼ bazen de bir bavul. Ã–zel yaÅŸamÄ±nÄ±zda bir ÅŸeyleri biriktirme ve arÅŸivleme gibi bir yÃ¶nÃ¼nÃ¼z var mÄ±?

Ben hep istifÃ§iyim, hem arÅŸivciyim. Her ikisinin de hayatÄ±ma ve iÅŸlerime kattÄ±ÄŸÄ± farklÄ± roller ve deÄŸerler var.

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Bu nokta sizin dikkatinizi daha fazla Ã§eken ne gibi objeler oluyor? Bunu hangi nedeni baÄŸlÄ±yorsunuz?

Ben topladÄ±ÄŸÄ±m bir obje veya bir belge ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m anda, onun ruhu ile iki-Ã¼Ã§ saniyelik bir diyalog kuruyorum, benim dÃ¼nyama girerken, yeni bir hikayenin parÃ§asÄ± olmaya geliyor, bu benim â€˜â€™hayatin ÅŸeyleriâ€™â€™ ile kurduÄŸum bir oyun. ve ben bu oyundan Ã§ok keyif alÄ±yorum, gelen, kimi zaman ben de kullanabilir bir eÅŸyaya, kimi zaman bir sanat eserine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r iken, kimi zaman enstelasyonumun bir parÃ§asÄ± oluyor.

GaleriBu'daki sergiye gelen ziyaretÃ§ilerde bir etki bÄ±rakmayÄ± amaÃ§ladÄ±nÄ±z mÄ±? Cevap evetse bu nasÄ±l bir etki olabilir?

Kolektif hafÄ±zanÄ±n travmalarÄ± ile neÅŸeli bir yÃ¼zleÅŸme, barÄ±ÅŸma ve yÃ¼kleri ile vedalaÅŸma.

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TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen bir pandemiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Sanat da bu sÃ¼reÃ§te Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen payÄ± aldÄ±. Bu zorlu sÃ¼reÃ§te bir sergiye imza atmak nasÄ±l bir duygu?

Karantina ile birlikte 8 aylÄ±k bir rÃ¶tara uÄŸradÄ± sergi, bir ara hiÃ§ aÃ§amayacaÄŸÄ±z galiba dediÄŸim oldu ve bÃ¶yle bir sÃ¼reÃ§te sergiyi aÃ§Ä±p, bu denli yoÄŸun ilgi gÃ¶rmesi, beni Ã§ok mutlu etti tabi ki. Duygusu mutluluk ve gurur.

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