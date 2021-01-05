MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Suerdem ödülünü aldı
ABONE OL
05.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Suerdem ödülünü aldı

Milliyet gazetesi tarafından geçen yıl 31’incisi verilen Haldun Taner Öykü Ödülü’nü “Maruzatım Var” kitabıyla kazanan Nurhan Suerdem’e ödülü İstanbul’daki evinde takdim edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlenememişti.

Suerdem ödülünü aldı

Ödülü kazandığında Milliyet’e bir röportaj veren Suerdem, Haldun Taner’in tiyatro yazılarını ve öykülerini severek okuduğunu ve bu ödülün de kendisi için oldukça anlamlı olduğunu belirtmişti. İlk öykü kitabıyla bu ödüle değer görülen sanatçı, Haldun Taner Öykü Ödülü’nün heykelciğini ve 20 bin TL’lik ödülünü teslim aldı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika.. Beşiktaş'ta üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti!

Son dakika.. Beşiktaş'ta üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti!

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

‘Şimdi tüberkülozu bitirmenin zamanı’

‘Şimdi tüberkülozu bitirmenin zamanı’

Sıradaki Haber