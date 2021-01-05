05.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Suerdem ödülünü aldı
Milliyet gazetesi tarafından geçen yıl 31’incisi verilen Haldun Taner Öykü Ödülü’nü “Maruzatım Var” kitabıyla kazanan Nurhan Suerdem’e ödülü İstanbul’daki evinde takdim edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlenememişti.
Ödülü kazandığında Milliyet’e bir röportaj veren Suerdem, Haldun Taner’in tiyatro yazılarını ve öykülerini severek okuduğunu ve bu ödülün de kendisi için oldukça anlamlı olduğunu belirtmişti. İlk öykü kitabıyla bu ödüle değer görülen sanatçı, Haldun Taner Öykü Ödülü’nün heykelciğini ve 20 bin TL’lik ödülünü teslim aldı.