Suerdem ödülünü aldı

Ödülü kazandığında Milliyet’e bir röportaj veren Suerdem, Haldun Taner’in tiyatro yazılarını ve öykülerini severek okuduğunu ve bu ödülün de kendisi için oldukça anlamlı olduğunu belirtmişti. İlk öykü kitabıyla bu ödüle değer görülen sanatçı, Haldun Taner Öykü Ödülü’nün heykelciğini ve 20 bin TL’lik ödülünü teslim aldı.