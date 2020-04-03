Swift’ten plak dükkânına bağış

The Rolling Stone’da yer alan habere göre Grimey’s New&Preloved Music isimli dükkanın ortağı Doyle Davis, Swift’in çalışanların üç aylık sağlık sigortasını ödemenin yanı sıra nakit olarak da finansal destekte bulunduğunu belirtti. Ayrıca Swift, salgınla mücadele eden Feeding America adlı gıda bankasına da bağışta bulundu.