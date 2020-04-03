03.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Swift’ten plak dükkânına bağış
Taylor Swift, Nashville’de koronavirüs salgını nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalabilecek bir plak dükkânına finansal destekte bulundu.
The Rolling Stone’da yer alan habere göre Grimey’s New&Preloved Music isimli dükkanın ortağı Doyle Davis, Swift’in çalışanların üç aylık sağlık sigortasını ödemenin yanı sıra nakit olarak da finansal destekte bulunduğunu belirtti. Ayrıca Swift, salgınla mücadele eden Feeding America adlı gıda bankasına da bağışta bulundu.