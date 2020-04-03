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03.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Swift’ten plak dükkânına bağış

Taylor Swift, Nashville’de koronavirüs salgını nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalabilecek bir plak dükkânına finansal destekte bulundu.

Swift’ten plak dükkânına bağış

The Rolling Stone’da yer alan habere göre Grimey’s New&Preloved Music isimli dükkanın ortağı Doyle Davis, Swift’in çalışanların üç aylık sağlık sigortasını ödemenin yanı sıra nakit olarak da finansal destekte bulunduğunu belirtti. Ayrıca Swift, salgınla mücadele eden Feeding America adlı gıda bankasına da bağışta bulundu.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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