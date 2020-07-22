Swinton’a Venedik’ten ödül

Aynı ödül geçen yıl Pedro Almodóvar’a sunulmuştu. Hong Kong Yeni Dalgası’nın yönetmenlerinden biri olan Ann Hui, festivale yönettiği “A Simple Life” ve “The Golden Era” filmleriyle katıldı. Tilda Swinton, rol aldığı filmlerle festivalde yer alan oyuncular arasında.



77. Venedik Film Festivali’nde fiziki gösterimlerin düşük kapasiteli ve daha az filmle yapılması bekleniyor.



