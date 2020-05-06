Tablolardaki sosyal mesafe

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza yeni bir sözcük de girdi; “sosyal mesafe”. Dünyanın dört bir yanında yaşayan pek çok insan sosyal mesafe gerekçesiyle kendini evlerine kapadı. Sokaklarda, markette, iş yerlerinde insanlar birbirlerinden uzak durmaya gayret etmeye başladı. Her ne kadar yüz yüze iletişimin yerini telefonlar almış olsa da insanlar kabuklarına çekilip kendileriyle yalnız kaldı. Tarih boyunca sanat dünyasından pek çok isim de yalnızlık konusunu ve yalnızlık hissini eserlerinde kullandı. Sanat dünyasının “sosyal mesafe”li eserlerini derledik.

Rene Magritte: ‘The Lovers’

Belçikalı sürrealist ressam Rene Magritte’in “The Lovers” adlı tablosu günümüzde sosyal mesafe döneminde en çok akıllara gelen eserlerden biri. Magritte’in 1928 tarihli yapıtnda yüzleri beyaz bir örtüyle kapalı olan ve birbirini bu örtüye rağmen öpen bir çift yer alıyor. New York’taki MoMA’da sergilenen eserde ressamın ne anlattığı ise yıllardır sanat eleştirmenlerinin en çok gündeme getirdiği konulardan biri.

Edward Hopper: ‘Morning Sun’

Amerikalı ressam Edward Hopper, 1952 yılına ait yağlı boya tablosu “Morning Sun”da yalnızlığı anlatır. Ressam, çalışmalarında genel olarak boş alanları kullanır ve pek çok eserinde insanoğlu’nun çevreyle olan keskin ilişkini işler. Hopper’ın bu tablosu, insanların kendilerini evlere hapsettiği bu dönemde dışarıyla tek bağlantılarının bir pencere olduğunu hatırlatıyor.

Edward Munch:

‘Two Human Beings- The Lonely Ones’

Eserlerinde yalnızlığı, ölümü ve melankoliyi resmeden Norveçli ressam Edward Munch’ın “Two Human Beings The Lonely Ones” tablosu da insanların sosyal mesafede yaşadığı duygulara tercüman olabilir. Ressamın 1896 yılında yaptığı tabloda, kumsalda aralarında belli bir mesafe olan bir erkek ve bir kadın görülüyor.

Namık İsmail: ‘Sedirde Uzanan Kadın’

Çallı Kuşağı ressamlarından Namık İsmail’in 1917 yılına ait “Sedirde Uzanan Kadın” tablosunun merkezinde yüzünde hüzünlü bir ifade olan bir kadın ve arka planda rafları kitaplarla dolu bir kitaplık yer alır. Aslında Batılılaşma sonrasında bir kadının resmedildiği tabloda, bir odada tek başına oturan ve yüz ifadesinde hüzün olan bu kişinin bu günlerde salonunun koltuğunda ne yapacağını bilmeden ve sıkılan çoğu insanın ruh halini yansıtıyor.

George Tooker: ‘Landscape With Figures’

Amerikalı figüratif ressam George Tooker, resimlerinde modern yaşamda insanların birbirilerine yabancılaşmasını ve kopmasın konu alır. Kentleşmeyi insanların insanlıktan çıkmasının nedenini modern yaşama ve kapitalist düzene bağlar. Eserlerinde genellikle monoton, birbirini tekrarlayan ve robotu andıran insanlar yer alır. Tooker’ın 1964 ile 1965 yılları arasında yaptığı “Landscape With Figures” adlı eseri de salgın boyunca yaratılan mesafeyi hatırlattığı gerekçesiyle sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.