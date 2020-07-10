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10.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tahmini fiyatının bin katına satıldı

Çin’de, 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı dönemine ait bir ansiklopedinin iki cildi, Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün düzenlenen açık artırmada 8 milyon 128 bin euro’ya (63 milyon 300 bin lira) satıldı.

Tahmini fiyatının bin katına satıldı

Müzayede evi Beaussant Lefèvre, İmprator Yongle (1402-1424) tarafından verilen talimatla hazırlanan ansiklopedinin ciltlerinin tahmin edilenden bin kat yüksek fiyata satıldığını, en fazla 8 bin euro (62 bin 257 lira) teklif veren olacağını öngördüklerini açıkladı. 1404-1408 yıllarında tamamlanan, “Yongle Dadian” adlı ansiklopedide 2 bin kişinin emeği olduğu, 22 bin 877 bölümden oluştuğu belirtildi.

Adı açıklanmayan bir kişi tarafından satın alınan ciltlerden birinde Çin’in göllerinin, ikincisinde cenaze törenlerinin nasıl düzenlendiğinin anlatıldığını söyleyen müzayede evi yöneticileri, el yazısıyla kaleme alındıklarının da altını çizdi.

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