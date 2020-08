Tamara Kotevska Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda

2016 yılında toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” teması için yarışmacılara ilham veren Tamara Kotevska video mesajında, “İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder” dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “İklim krizi artık çok uzak bir gelecekte yaşanacak bir soruna işaret etmiyor, bizzat bugünden etkilerini görmeye başladığımız önemli bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Bu konunun çözümü için bireyler, kurumlar, devletler olarak ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Hep söylenen bir söz vardır; evrende bu dünyadan başka gidecek evimiz yok. Şu anda evimiz zarar görüyor ve bunu değiştirmek de bizim elimizde. Bu inançla bu yıl Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmamızın temasını ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirledik. Bu yıl yarışmanın kanaat önderi seçilen Makedon yönetmen Tamara Kotevska kısa filmlerini çekmeye hazırlanan genç yönetmenlere ilham verecek. Kotevska, doğanın gücünü, insan ve doğa arasındaki dengeyi odağına alan özgün çalışmalarıyla tanınıyor. Bu yıl onun ilhamıyla tüm genç yönetmenlere ‘İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?’ sorusunu yöneltiyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki kanaat önderinin, doğanın dengesinin korunması ve insanın doğaya etkilerini belgeselleriyle gözler önüne sermiş önemli bir yönetmen olduğunu vurgulayan Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan, “Tamara Kotevska, yaşadığı çağın en önemli sorunlarından birine kalbini ve kamerasını doğrultarak, bir sanatçı olarak önemli farkındalıklarla işlerini oluşturuyor. Bu durum nedeniyle de cesaret ve ilham oluşturuyor. Yarışmamıza katılmayı planlayan yönetmenler için motivasyon verici ve çağdaş bir kanaat önderi” dedi.

Uluslararası ödüllü belgesellerin yönetmeni

Tamara Kotevska, Trice Films ve Skopje the Faculty of Dramatic Arts destekli mezuniyet belgeseli Studants (49’) ile Tirana Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde En İyi Balkan Filmi Ödülü’nü kazandı. Hem yazarı hem de ortak yönetmeni olduğu, ilk ekoloji konulu belgeseli UNDP destekli Lake of Apples (27’), Belçika’nın Namur şehrinde düzenlenen Festival International Nature’da, Prix de l’environnement (2017) ödülünü ve Çek Cumhuriyeti’nin Brno şehrinde düzenlenen T Film Festivali’nde Perseus ödülünü aldı. Bir senede çekilen bu belgesel, dünyanın en eski tatlı su göllerinden biri olan ve çoğu bu ekosisteme özgü 2.000'den fazla bitki ve hayvan türü için bir yaşam alanı sağlayan Balkanlarda yer alan Prespa Gölü'nün değişen servetlerini konu alıyor.

Bal Ülkesi filmiyle Oscar adaylığı kazandı

Kuzey Makedonya’da üç sene yaşayan Kotevska, bu dönemde yaban arıcısı olan Hatice Muratova’nın hayatına odaklanan Bal Ülkesi (Honeyland) belgesel-filmini yönetmen Ljubo Stefanov’la birlikte çekti. Bir kadının yaşamını merkezine alan belgesel-film, Kuzey Makedonya’daki ekolojik dokuyu da gözler önüne seriyor. Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen belgesel hem En İyi Belgesel hem de En İyi Uluslararası Film kategorisinde ABD’nin Akademi Ödülleri’nde (Academy Awards) Oscar adaylığı kazanan ilk film oldu.

Son başvuru tarihi 20 Kasım

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor

İklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek.