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29.01.2021 - 07:00 |

Tanıl Bora’dan Hasan Âli Yücel biyografisi

Ayın Söyleşisi’nde ise Asu Maro, Deniz Bayramoğlu ve Doğan Cüceloğlu ile yeni kitapları “Var mısın?”ı konuşmak için bir araya geliyor.

Tanıl Bora’dan Hasan Âli Yücel biyografisi

Röportajın tamamı bu ayki sayıda okunabilir. Milliyet Sanat’ın edebiyat konuları arasında Mario Levi’nin tarihi yarımadaya ve oranın insanlarına dair yazdığı romanı “O Pazartesi Eminönü” üzerine verdiği söyleşi var. Tanıl Bora ise Türkiye’nin en önemli kültür sanat insanlarından Hasan Âli Yücel biyografisini Milliyet Sanat’a anlatıyor. Ayrıca dergide kuraklık ve iklim krizinin tam ortasında okunması gereken kitaplar üzerine hazırlanmış bir rehber okurları bekliyor.

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