Tarih dolu 7 kentte 7 konser

“7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle İstanbul’dan başlatılan konserler dizisi, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada düzenlediği 7 farklı konserler Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde yapılacak. Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı 20 Mayıs’ta Ferman Akgül ve Ethnic Band’in Kapadokya’daki “Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri” konseriyle başlayacak. 21 Mayıs’ta Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Afrodisias Antik Tiyatrosu’nda “Marifetnağme” konserini gerçekleştirecek. 22 Mayıs’ta Serkan Çağrı, Balkan Ensemble ve Elif Buse Doğan ile Patara Antik Kenti’nde bir araya gelerek “Trakya ve Balkan Ezgileri” konserini verecekler. 23 Mayıs’taki koserde ise Efes Antik Kenti’nde olacak Yusuf Güney şarkılarını seslendirecek. 24 Mayıs’ta Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda Türk sanat müziği konseri verecek. 25 Mayıs’ta Kubat, Safranbolu’da “Vazgeçilmeyen Türküleri” seslendirecek. 26 Mayıs’taki konserde ise Fettah Can, Mimar Sinan Üniversitesi’nde olacak.