Tarkovski’nin hayatı dizi olarak ekrana gelecek

Yeni projesi “Petrov’s Flu”yu bitirmek üzere olan Serebrennikov’un Tarkovski projesine bunun ardından başlaması bekleniyor. Proje, yapımcı Ilya Stewart’ın Cannes’da sinema profesyonellerini buluşturan bir etkinlikte Variety’ye verdiği bir röportajla duyuldu. Stewarti, Tarkovski’nin hayatının mini dizi formatına için çok uygun olduğunu söyledi. Serebrennikov, 2018 yılında “Leto” Cannes’da yarışırken, tiyatro yönetmenliği dönemindeki bir mahkumiyet nedeniyle Rusya’da ev hapsindeydi ve festivale katılmaması kamuoyunda büyük ses getirmişti.