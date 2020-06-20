20.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Tarkovski’nin hayatı dizi olarak ekrana gelecek
2018’de Cannes Film Festivali’nde yarışan “Leto”nun yönetmeni Kirill Serebrennikov, Andrey Tarkovski’nin hayatını bir mini dizi olarak ekrana taşıyacak. Henüz geliştirme aşamasında olan projenin senaryosunda da Kirill Serebrennikov’un imzası olacak.
Yeni projesi “Petrov’s Flu”yu bitirmek üzere olan Serebrennikov’un Tarkovski projesine bunun ardından başlaması bekleniyor. Proje, yapımcı Ilya Stewart’ın Cannes’da sinema profesyonellerini buluşturan bir etkinlikte Variety’ye verdiği bir röportajla duyuldu. Stewarti, Tarkovski’nin hayatının mini dizi formatına için çok uygun olduğunu söyledi. Serebrennikov, 2018 yılında “Leto” Cannes’da yarışırken, tiyatro yönetmenliği dönemindeki bir mahkumiyet nedeniyle Rusya’da ev hapsindeydi ve festivale katılmaması kamuoyunda büyük ses getirmişti.