Tarot sanat içindir!

Çoğu kişi fal bakmaktan ve baktırmaktan hoşlanır. Peki, ya bu bir sanat performansına dönüşürse? Pera Müzesi’nde devam eden “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi için “Falname” adlı bir minyatür serisi hazırlayan sanatçı CANAN, tarot kartı formatında hazırladığı ve 71 minyatürden oluşan bu seriyle izleyicinin falına bakarak bir performans sergiliyor.



‘Eğlence için sanat’



Zoom üzerinden perfomansına eşlik etmek için bağlandığımız CANAN, geçen hafta ilk performansını sergilemeye başladığı ve ilk günün çok yoğun olduğunu, bu ilgiden de memnun kaldığını söyledi. CANAN, serinin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı: “Aslında 3-5 sene önce düşündüğüm bir projeydi. Günlük rutinimde fal bakmak benim için bir kahve içip arkadaş sohbetlerinde yaptığım bir şeydi. Fal bakmanın bir sosyalleşme aracı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü salgın döneminde sosyal mesafeyi uyguladığımda sanal alan benim için o mesafeyi kapatan bir şeydi. Dijital ortamdan arkadaşlarıma, izleyicilere fal baktım. Tarotu araştırdım ve şunu fark ettim: Bir yapıtın karşısında durduğunuzda size ne hissettiriyorsa o yorum doğrudur. Bu izleyicinin bakış açısına göre değişir. Ben fal bakmakla sanat yapıtı okumanın birbirine benzer şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü ikisinde de imgeye bakarak bir anlam çıkartıyoruz.”



Serinin hikâyesini dinledikten sonra CANAN benim de falıma bakmak için kartlarını alarak ‘karşıma’ geçti. İlk olarak kartları sol eliyle ikiye böldü ve benden bir dilek dilememi ya da bir soru sormamı istedi. Sonrasında tarotta ‘şimdiki zamanımı’ tasvir eden kartı açtı. Bir kavuşmanın gerçekleşeceğini söyleyen sanatçı, ardından ise üzerinde geyik imgesi olan bir kart açtı. Bu kartın anlamı içinse “Geyik, çok kırılgan, zarif ve çok kolay avlanılabilir bir hayvan gibi görünüyor. Ama sezgisi sayesinde aslan gibi güçlü bir hayvandan kaçmasın bile sağlıyor. Burada siz istemediğiniz şeyleri yapmaktan vazgeçtiğiniz için bir kavuşma yaşıyorsunuz” dedi. Sanatçı, falın ilerleyen bölümlerinde açtığı kartların üzerindeki imgeleri yorumladı. Yaklaşık 15 dakika süren fal performansının sonunda ise tuttuğum dileğin gerçekleşeceğini söyledi.



‘Herkesin ulaşabileceği bir oyun’



CANAN, aynı zamanda herkesin ulaşabileceği bir oyun yaratmak amacıyla yola çıktığını aktararak Tarot kartı seti olarak sınırlı sayıda üretilen “Falname” serisinin performanslarla eş zamanlı olarak Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulacağını da duyurdu. Performans, 13 Ocak 2021 tarihine kadar Salı ve Çarşamba günleri 13.00 ile 17.30 saatleri arasında randevulu bir şekilde devam edecek.