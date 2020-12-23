Tarsus Müzesi açıldı

Törende konuşan Bakan Ersoy, müzeye çevrilen yapının 70 yıllık tarihi ve mimarisi ile bir kültür mirası olduğunu belirterek şunları söylerdi:

“Yapı içerisinde Prehistorik Dönemden Helenistik Döneme, Tunç Evi Canlandırma Odasından Ashâb-ı Kehf Canlandırmasına Roma ve Doğu Roma Karma Salonundan İslami Dönem Anlatımına, Tarsus Mutfak Kültüründen, Yörük ve Giyim Kültürüne kadar uzanan; dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var. Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor. 2 bin 23 eserin sergileneceği ve gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan yeni Tarsus Müzesi ile Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık bir yatırım yapmış olduk.”

11.5 milyon sanal ziyaretçi

Müzelere yapılan ziyaretlere de değinen Bakan Ersoy, “Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. ‘Sanalmuze.gov.tr’ web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11.5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır” dedi.