Tartışmalı Van Gogh resmi satışa çıkıyor

1 Eylül’de müzayedede olacak eserin açılış fiyatı 500 bin euro. Eserlerini “Vincet” olarak imzalayan Van Gogh’un bu eseri “van Gogh” şeklinde imzalandığı için eser üzerinde tartışmalar uzun yıllardır sürüyor. 1904 yılında Leipzig’de bir tüccar tarafından satın alınan eser daha sonra özel br aile koleksiyonuna geçmiş.