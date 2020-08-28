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28.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tartışmalı Van Gogh resmi satışa çıkıyor

Amsterdam’daki Van Gogh müzesi tarafından hiçbir zaman onaylanmayan, ancak bazı otoritereler tarafından Van Gogh’un 1883-1885 yıllarında gittiği Hollanda’daki Hague Schoool döneminde yaptığı düşünülen tablosu “The Wijk Mill”, Alman müzayede evi Dechow tarafından satışa çıkarılıyor.

Tartışmalı Van Gogh resmi satışa çıkıyor

1 Eylül’de müzayedede olacak eserin açılış fiyatı 500 bin euro. Eserlerini “Vincet” olarak imzalayan Van Gogh’un bu eseri “van Gogh” şeklinde imzalandığı için eser üzerinde tartışmalar uzun yıllardır sürüyor. 1904 yılında Leipzig’de bir tüccar tarafından satın alınan eser daha sonra özel br aile koleksiyonuna geçmiş.

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