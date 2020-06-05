Tek bir bakış açımız var: müziğin sınır tanımazdır

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

15 yıldan daha uzun bir süredir farklı ülkelerin müziklerini bir araya getiriyorsunuz. Bu kültür ve coğrafyanın müzikal perspektifinizde taşıdığı anlam nedir?

Bizm tek bir bakış açımız var o da müziğin sınır tanımaz olduğudur. Bu, bize kültürel ilhamlar almamızı ve bunu sevdiğimiz her neyse onunla bir karışım haline getirirmemizi sağlıyor. Böylece insanları spiritüel bir birliktelik etrafında toplayabiliyoruz.

Bu toprakların müziğine oldukça aşinasınız...

Türkiye'den çıkan müzikleri takip ediyoruz. Bizim kendi ülkemizdeki müziklerden pek de farklı değiller.

Geçmişte Selda Bağcan ve Melike Şahin gibi isimlerle ortak çalışmalarınız oldu. Erkin Koray şarkılarına da konserlerinizde yer verdiniz. Türk müziğini çalışmalarınızda bundan sonra da görecek miyiz?

Gelecek planımız kendi yaptığımız müzikleri Türkiye'de tanıtmak olacak. Burada çalmayı gerçekten çok seviyoruz. İnsanlar içten ve çok müzikal bir halde.

Ünlü buzuki Trifonas ile ortak bir çalışmanız olmuştu. Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş şarkısını seslendirdiniz. Bu proje ortaya nasıl çıkmıştı?

Trifoas gerçekten çok büyük bir sanatçı. Çok da ilginç bir hayat hikayesi var. Uzun yıllar İsrail'de yaşadı. Aynı zamanda İsrail'e diğer Akdeniz ülkelerin müziklerini en çok taşıyan isim oldu. Özellikle de Türk ve Yunan müzikleri... Onun performansı ve kişiliği bize ilham veriyor. Bu şarkı İsrail'de geçmişte çok popülerdi. Hatta İbranice bir versiyonu da var. Pek çok konserimizde Trifonas da sahnede yer aldı. Bu proje fikri de öyle bir ortamda doğdu.

Bu akşam Zorlu PSM sosyal medya hesaplarında TLVSound Festivali kapsamında bir online konser vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?

Türkiye'ye gelmeyi ve seyircilerle kaynaşmayı gerçekten çok özledik. Şu dönemde birbirimize en çok yakınlaşabileceğimiz yol bu. Zorlu PSM sahnesini de seviyoruz ve en yakın zamanda oraya geri dönmeyi arzu ediyoruz. Bunun bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr