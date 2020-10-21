Telefon görüşmesiyle ortaya çıkan düet

Efza ve Emir sanal dünyada, internet üzerinden tanışıyor, birbirlerinin müziğini seviyor ve destekliyor. Efza "Kelebek Etkisi" isimli parçanın düzenlemesini tamamlıyor, sözlerini yazıyor, kaydediyor ve Emir Bermuda'ya yolluyor.

Birbirini tanımayan ve sadece telefon görüşmesi ile bu şarkıyı yapan iki müzisyen bir Kaos Teorisi olan Kelebek Etkisi'nden ilham alıp: önceki hayata, evrene, enerjilere, travmalara, aşklara, zamanlara, felsefelere ve kısaca küçücük olayların büyük sonuçlar doğurduğuna değiniyor...