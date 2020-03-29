MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Telefonun ardındaki mucize
ABONE OL
29.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Telefonun ardındaki mucize

Koranavirüs salgını nedeniyle Hollanda’da önlem olarak geçici süreyle kapatılan The Museum Catharijneconvent, mucizeler üzerine olan son sergisini önceki hafta telefon hattı üzerinden sanatseverlere sunmaya başladı.

Telefonun ardındaki mucize

The Guardian’da yer alan habere göre müzeyi arayanların üç seçeneği var. Birinci seçenekte arayan kişi 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki tsunami felaketinden kurtulan Simone’un deneyimlediği bir mucizeyi dinleyebilir. En çok tercih edilen ikinci seçenekte arayanlara “Bir mucize yaşamak ister misin?” sorusu soruluyor ve kişiye kendi mucizesini talep etme şansı veriliyor. Üçüncüsünde ise insanlardan yaşadıkları mucizevi deneyimlerini kaydetmeleri isteniyor. Bu kayıtlar ise daha sonra açılacak bir sergide yer alacak. Müzenin sözcüsü Rosa van der Wielen, “Koranavirüs öncesi bu fikir şaka amaçlıydı. Ama şimdi gerçek oldu” dedi. 

Yıldız Tilbe: Ellerimi yıkıyorumCorona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Yıldız Tilbe, ellerini yıkadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

Sıradaki Haber