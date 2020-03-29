Telefonun ardındaki mucize

The Guardian’da yer alan habere göre müzeyi arayanların üç seçeneği var. Birinci seçenekte arayan kişi 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki tsunami felaketinden kurtulan Simone’un deneyimlediği bir mucizeyi dinleyebilir. En çok tercih edilen ikinci seçenekte arayanlara “Bir mucize yaşamak ister misin?” sorusu soruluyor ve kişiye kendi mucizesini talep etme şansı veriliyor. Üçüncüsünde ise insanlardan yaşadıkları mucizevi deneyimlerini kaydetmeleri isteniyor. Bu kayıtlar ise daha sonra açılacak bir sergide yer alacak. Müzenin sözcüsü Rosa van der Wielen, “Koranavirüs öncesi bu fikir şaka amaçlıydı. Ama şimdi gerçek oldu” dedi.