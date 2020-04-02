02.04.2020 - 07:00 |
Temassız sergi: Temas
Yasin Arıbuğa ve Sude Belkıs’in yeni kurduğu bir oluşum olan After Work, web sitesi üzerinden “temas” adındaki ilk online sergisini açtı.
Bu iki ismin yanında Piknik Works, Glennis, Yağmur Güçlü ve Selin Çınar’ın 3b, grafik, illustrasyon gibi farklı alanlarda işlerin buluştuğu sanal bir ortam yaratıldı. Sergiyi afterwork.house/sergi bağlantısı ile deneyimleyemek mümkün.
Kovid-19 virüsünün getirisi olarak evlere kapanmamızdan ilham alan “temas” sergisinini kimse ile fiziksel temasa girmeden geziliyor.