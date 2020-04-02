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02.04.2020 - 07:00 |

Temassız sergi: Temas

Yasin Arıbuğa ve Sude Belkıs’in yeni kurduğu bir oluşum olan After Work, web sitesi üzerinden “temas” adındaki ilk online sergisini açtı.

Temassız sergi: Temas

Bu iki ismin yanında Piknik Works, Glennis, Yağmur Güçlü ve Selin Çınar’ın 3b, grafik, illustrasyon gibi farklı alanlarda işlerin buluştuğu sanal bir ortam yaratıldı. Sergiyi afterwork.house/sergi bağlantısı ile deneyimleyemek mümkün.

Kovid-19 virüsünün getirisi olarak evlere kapanmamızdan ilham alan “temas” sergisinini kimse ile fiziksel temasa girmeden geziliyor.

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