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28.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘The Color Purple’ Müzikal oluyor

Beyoncé’nin geçen temmuz ayında yayınlanan görsel albümü “Black Is King”in görsel yönetmenliğini üstlenen Blitz Bazawule, Amerikalı yazar Alice Walker’ın Pulitzer Ödüllü romanı “The Color Purple”ın müzikal bir uyarlaması üzerine çalışıyor.

‘The Color Purple’ Müzikal oluyor

Dazed’de yer alan habere göre Warner Bros tarafından duyurulan bu uyarlama, “The Color Purple”ın 2005 yılında aynı isimle sahneleneden Broadway müzikalinden esinlenerek ortaya çıktı. Kitap, daha önce 1985 yılında Amerikalı yönetmen Steven Spielberg tarafından da beyazperdeye uyarlanmış ve başrollerinde Danny Glover, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey yer almıştı. Henüz oyuncu kadrosu açıklanmayan “The Color Purple” müzikalinin uzun metrajlı uyarlamasının 20 Aralık 2023’te gösterime girmesi planlanıyor.

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