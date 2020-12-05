‘The Godfather III’ yeni bir sona kavuştu

Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, 1990 yapımı “The Godfather Part III” filminin son sahnesinde bazı değişiklikler yaptı. Francis Ford Coppola (81) önümüzdeki günlerde gösterime girecek “The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” adlı filminin yeni bir versiyonunu oluşturmak amacıyle serinin kapanış sahnesini yeniden düzenledi. Film eleştirmeni Mike Ryan, Uproxx adlı internet sitesindeki yazısında, filmde açılış sahnesi ve sonu dışında pek değişiklik olmadığını belirtti. Ryan’a göre, yeni versiyon, orijinal filmin alt başlığıyla çelişiyor ve Al Pacino’nun oynadığı Michael Corleone’nin yaşlı vaftiz babasının ölüp ölmediğini de göstermiyor.