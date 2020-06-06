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06.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

The Royal Opera House online konserle dönüyor

Salgın dolayısıyla yaklaşık üç aydır kapıları kapalı olan İngiltere’deki The Royal Opera House, önümüzdeki hafta ilk canlı performanslara ev sahipliği yapacak.

The Royal Opera House online konserle dönüyor

The Guardian’da yer alan habere göre 13 Haziran’da Londra’nın ünlü sahnesinde gerçekleşecek üç serideki ilk konser, Radio3 ve kurumun Youtube ile Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu ücretsiz etkinlikte müzisyen Loise Alder, Toby Spence ve Gerald Finley, Wayne McGregor’ın koreografisiyle dünya prömiyerini yapacak. 20 ve 27 Haziran’da henüz ayrıntıları açıklanmayan performanslar ise 4.99 sterline yine canlı olarak izlenebilecek.

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