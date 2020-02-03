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03.02.2020 - 14:15 |

Thom Pain Şubat ayında İstanbul, İzmir, Bursa ve Bandırma'da

Tiyatro 4’ün sahnelediği 2005 Pulitzer Ödülleri Drama Finalisti “Thom Pain”, Şubat ayında İstanbul, İzmir, Bursa ve Bandırma’da seyirci ile buluşacak. Will Eno’nun yazdığı ve Kağan Uluca’nın rol aldığı tek kişilik oyunun yönetmenliğini Derya Efe üstleniyor.

Thom Pain Şubat ayında İstanbul, İzmir, Bursa ve Bandırma'da

Thom Pain”, korku, çocukluk, tabiat, nefret, zaman ve varoluş kavramlarına değinerek seyirciye modern insanın hikayesini sunmayı amaçlıyor. Modern insanın çöküşüne fakat yine de her şeye rağmen hayata devam edişine tanıklık edilen oyunun çerçevesini çocukluğa dair anılar ve bir aşk hikayesi oluşturuyor.

 

Tek perdeden oluşan postdramatik metin, bir cevap almanın peşinde koşma halini değil, alınan cevapları kabullenme halini, kısacası hayatın kendisini anlatıyor. Sezona hızlı bir giriş yapan oyunun programı tiyatro4.com adresinden takip edilebiliyor.

Thom Pain Şubat ayında İstanbul, İzmir, Bursa ve Bandırmada

Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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