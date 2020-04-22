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22.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tıp uzmanlarından salgın uyarısı: 2021 yazına kadar konser olmayacak

Salgın nedeniyle aralarında Coachella, Bonnaroo ve Summerfest’inde bulunduğu pek çek festival sonbahara ertelenmişti.

Tıp uzmanlarından salgın uyarısı: 2021 yazına kadar konser olmayacak

Ancak Rolling Stone dergisine konuşan tıp uzmanları bu sonbaharda gerçekleşmesi planlanan konser fikirlerinin gerçekçi olmadığını ve tehlikeli olabileceğini belirtti. San Francisco’daki The University of California’dan epidemiyolog Geogre Ruhterford, “Tonlarca insanın bu organizasyonlardan geçimini sağladığını biliyorum ancak konserleri, karantina sonrasında açılacaklar listesinin en aşağısında görüyorum. İlk olarak okulların başlamasını sağlamalıyız” dedi. Rutherford, daha büyük festivallerin ve konserin nüfusun yüzde 90’ı aşı olana dek güvenli olmayacağını ve bunun da muhtemelen 2021 yazına kadar olmayacağını da sözlerine ekledi. 

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