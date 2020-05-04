Tiyatro için destek kampanyası

“Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı metin, tiyatrolar ve tiyatro emekçileri tarafından ortaklaşa oluşturuldu. Talep metni Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay Yurdaer Okur, Levent Üzümcü,Şevket Çoruh,Orhan Aydın, Tamer Levent, levent Ülger, Nihat İleri, Laçin Ceylan gibi sanatçıların; Ankara Sanat Tiyatrosu, Amed Şehir Tiyatrosu, Moda Sahnesi, Kumbaracı 50, gibi tiyatroların; tiyatro sanatının her alanında faaliyet gösteren sanatçıların ve meslek uzmanlarının imzalarıyla, bir haftalık çalışma sonucunda ortaya çıktı. Metin, yaklaşık iki aydır kapalı olan, ne zaman açılacağı ise belli olmayan tiyatroların doğmuş ve gelecekte doğacak problemlerini giderebilmeyi hedefliyor.