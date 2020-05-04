04.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Tiyatro için destek kampanyası
Kovid-19 salgını sebebiyle kapanan, ne zaman açılacağı da belli olmayan tiyatrolar ve işsiz kalan tiyatrocuların taleplerini dile getiren 2000 imzalı metin kamuoyu desteğine açıldı.
“Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı metin, tiyatrolar ve tiyatro emekçileri tarafından ortaklaşa oluşturuldu. Talep metni Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay Yurdaer Okur, Levent Üzümcü,Şevket Çoruh,Orhan Aydın, Tamer Levent, levent Ülger, Nihat İleri, Laçin Ceylan gibi sanatçıların; Ankara Sanat Tiyatrosu, Amed Şehir Tiyatrosu, Moda Sahnesi, Kumbaracı 50, gibi tiyatroların; tiyatro sanatının her alanında faaliyet gösteren sanatçıların ve meslek uzmanlarının imzalarıyla, bir haftalık çalışma sonucunda ortaya çıktı. Metin, yaklaşık iki aydır kapalı olan, ne zaman açılacağı ise belli olmayan tiyatroların doğmuş ve gelecekte doğacak problemlerini giderebilmeyi hedefliyor.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.