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27.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Toronto Festivali’nde yer alan ilk filmler

Dünyanın önde gelen festivallerinden Toronto Film Festivali, bu yıl için planlarını açıkladı. 10-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 45. Toronto Film Festivali’nde Venedik’te olduğu gibi sinema salonlarında gösterimler olacak.

Toronto Festivali’nde yer alan ilk filmler

Salonlarda yapılan gösterimlere, dijital ortamda yayınlanacak basın toplantıları, kırmızı halı geçişleri ve film gösterimleri eşlik edecek. Festivalde film sayısı da azaldı. Sadece 50 filmlik bir seçki izleyicilerle buluşacak. Gösterileceği açıklanan filmler arasında Kate Winslet ve Saoirse Ronan’ın başrollerini üstlendiği “Ammonite” bulunuyor. Cannes 2020 seçkisinde de yer alan Thomas Vinterberg’in yeni filmi “Druk” da Toronto’da gösterilecek. Cannes 2020 seçkisinden diğer bir film, Naomi Kawase’nin yönettiği “True Mothers” Toronto’da da seçkide yer alıyor. Halle Berry’nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Bruised” da açıklanan filmler arasında yer alıyor.

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