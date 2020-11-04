Triad grubundan oda müziği konseri

Grubun kurucusu Klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen, bu zor süreçte viyolonsel sanatçısı Şafak Erişkin ve piyanist Eren Aydoğan ile biraraya gelip, ilk provalarını online olarak gerçekleştirdiler. Yurtiçi ve yurtdışında sayısız konser veren bu üç değerli müzisyenin, grup olarak verecekleri ilk seyircili konser ise , İstanbul Devlet Opera ve Balesi repertuarında 5 Kasım 2020 akşamı gerçekleşecek. Anlatımlı bir konsept ile gerçekleşecek konserde; “triolar” yani üç ses veya üç çalgı için düzenlenmiş müzik parçaları seslendirilecek.

Fransız besteci Gabriel Fauré’un bestesi “Klarnet, Viyolonsel ve Piyano için Trio, Re Minör, Op.120 ” ve Avusturyalı besteci Alexander von Zemlinsky’nin bestesi “Klarnet, Viyolonsel ve Piyano için Trio, Re Minör, Op.3 ” programı oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde…