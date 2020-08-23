MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den yeni dizi paylaşımı
ABONE OL
23.08.2020 - 21:59 |

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den yeni dizi paylaşımı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1’de yayınlanacak yeni dizinin ilk tanıtımını paylaştı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den yeni dizi paylaşımı

Eren, Twitter’dan Arapça, Urduca ve İngilizce olarak da yayınladığı mesajında "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü... Yakında TRT 1’de." ifadelerine yer verdi.

Detayları henüz belli olmayan ve sosyal medyada merak uyandıran tanıtımda, Türk tarihinden bir savaş meydanı sahnesi yer alıyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisinin hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen TRT 1’in yeni dizisinin tanıtımında etkileyici detaylar bulunuyor.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

Çok feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

23 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonuç ekranı millipiyangoonline'da

23 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Sıradaki Haber