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07.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Trump’ın tablosunu kim yapacak?

Washington DC’deki The National Portrait Gallery (NPG), 1962 yılından beri ABD başkanlarının resmî olarak yaptırılmış portrelerini sergiliyor.

Trump’ın tablosunu kim yapacak?

Sanat haberleri yapan Hyperallergic, mirasından bağımsız olarak her başkan için uzun süredir devam eden bu geleneğin, görevi son bulan Trump için de geçerli olup olmayacağını araştırdı. Trump tablosu yapılırsa ressamının kim olacağına dair sorular da haberde yer aldı. DC sanat ve kültür muhabiri Mikala Lefrak’a göre, NPG’nin müze müdürü, Trump için bir portre komisyonuyla görüşüleceğini bildirdi.Hyperallergic de bu ‘onursuz görevi’ üstlenecek ressam için aralarında daha önce Trump’ı resmeden sanatçı Jon McNaughton, Stephen Manka, Illma Gore ve 43. Başkan George W. Bush’un da yer aldığı bir liste hazırladı. 

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