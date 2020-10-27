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27.10.2020 - 11:42 |

Tsar B'den farklı bir Punk yaklaşımı

Belçikalı sanatçı Tsar B, 30 Ekim'de çıkacak olan EP'si Unpaintable'dan ilk single Flitch'i yayınladı. Flitch'te müzisyene İngiliz rock ikilisi Nova Twins eşlik ediyor.

Tsar B'den farklı bir Punk yaklaşımı

Tsar B, Instagram üzerinden ulaştığı ikiliyle yazdığı bir parçayı paylaştıktan hemen sonra ortak çalışma kararı aldı. Nova Twins kendi dizelerini ve 21. yüzyıl alternatif punk unsurlarını ekleyerek parçayı uzaktan bitirdi. Tsar B.'nin pandemi öncesi Şubat ayında Salon IKSV'de verdiği konserin biletleri günler öncesinden tükenmişti.

Tsar B, Nova Twins ile çalışma deneyimi için;  "birlikte çalışmayı kabul ettiği için çok mutlu oldum, cennette yapılmış bir eşleşme gibi hissediyorum! Onların enerjisini ve estetiğini seviyorum, şarkı ve video üzerinde uzaktan çalışmak ilginç ama ödüllendirici bir deneyimdi. Kızların alçak gönüllülüğü ve çılgın yeteneklerini seviyorum." diyor.

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