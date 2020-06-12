TuIlerIes Bahçeleri’ne anıt projesi

E-Flux’ta yer alan habere göre önümüzdeki günlerde başvuruların başlayacağı projede sanatçılar, kölelik kurbanlarını onurlandırmak ve Fransız milletine paha biçilmez katkılarını tanıtmak adına Paris’teki Tuleries Bahçesi’ne dikilecek bir sanat eseri oluşturacak. Ayrıca bu proje, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 10 Mayıs 2019’da Fransız sömürgelerindeki köleliğin kaldırılmasına ilişkin kararnamenin imzalanmasının 170’inci yıldönümü vesilesiyle bahçeye dikilen bir anıt görmek için aldığı bir vaatti.



Bakanlık, “Bu proje, kölelik kurbanlarını onurlandırma ve millete çok değerli katkılarını tanıma arzusunu ifade ediyor. Anıtın, ilgili dernek ve vakıflarla yakın iş birliği içinde güçlü bir eğitim boyutuna sahip bir anma ve aktarma yeri olması amaçlanıyor” dedi. Bu projeye katılmak isteyen sanatçılar, 1 Eylül 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Komite tarafından seçilen sanatçı 2021’in ilk yarısında açıklanacak ve anıtın çalışmaları yine 2021’in son baharında tamamlanacak.