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02.03.2020 - 07:00 |

Türk edebiyatı “Yara” aldı

Türk edebiyatının gerçekçi öyküleriyle öne çıkan ismi yazar Kadri Öztopçu 66 yaşında hayata veda etti.

Türk edebiyatı “Yara” aldı

1954 yılında Samsun’da doğan Kadri Öztopçu, yazmaya şiirle başladı. İlk şiirleri 1973-80 yılları arasında Yeni Adımlar, Güney, Türkiye Yazıları gibi dergilerde yayınlandı. Aynı zamanda reklam yazarlığı da yapan Öztopçu, bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve reklamcılık konusunda uygulamalı dersler verdi. Son yıllarda, şiirleri Şiiratı ve Adam Sanat, öyküleriyse Adam Öykü dergilerinde yayımlandı. İlk öykü kitabı “Yanlış Hikâyeler” 2006’da yayımlandı. Yazar 2009’da yayımlanan ikinci öykü kitabı “Kuş Oltası”yla 2010’da Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü. “Kimsenin Bilmediği İnsanlar” ve “Yara” gibi kitaplara da imza atan Öztopçu dün hayata gözlerini yumdu.

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